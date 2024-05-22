Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:12

Güncelleme: 22.05.2024 - 15:12

Kong: Kafatası Adası filminin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts oturuyor. Filmin senaristliğini Max Borenstein, Derek Connolly, Dan Gilroy ve John Gatins üstleniyor. Peki, Kong: Kafatası Adası filminin konusu ne? Kong: Kafatası Adası filminin oyuncuları kim?

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİNİN KONUSU NE?

1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç farkedeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hiddleston

Brie Larson

Toby Kebbell

Samuel L. Jackson

John Goodman

John C. Reilly

Jason Mitchell

Corey Hawkins

Thomas Mann

J.K. Simmons

Shea Whigham

Will Brittain

John Ortiz

Terry Notary

Tian Jing

Cynthy Wu

Bryan Chojnowski

Shannon Brimelow

Jon Quested

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kong: Kafatası Adası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.