Kong: Kafatası Adası filminin konusu ne? Kong: Kafatası Adası filminin oyuncuları kim?
Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kong: Kafatası Adası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kong: Kafatası Adası filminin konusu ne? Kong: Kafatası Adası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kong: Kafatası Adası filminin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts oturuyor. Filmin senaristliğini Max Borenstein, Derek Connolly, Dan Gilroy ve John Gatins üstleniyor. Peki, Kong: Kafatası Adası filminin konusu ne? Kong: Kafatası Adası filminin oyuncuları kim?
KONG: KAFATASI ADASI FİLMİNİN KONUSU NE?
1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç farkedeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.
KONG: KAFATASI ADASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Hiddleston
Brie Larson
Toby Kebbell
Samuel L. Jackson
John Goodman
John C. Reilly
Jason Mitchell
Corey Hawkins
Thomas Mann
J.K. Simmons
Shea Whigham
Will Brittain
John Ortiz
Terry Notary
Tian Jing
Cynthy Wu
Bryan Chojnowski
Shannon Brimelow
Jon Quested
KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kong: Kafatası Adası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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