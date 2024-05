Yayınlanma: 22.05.2024 - 14:47

Güncelleme: 22.05.2024 - 14:47

Kısa süre sonrası izleyicisi ile buluşacak olan My Lady Jane dizisi gündem oldu. Yurttaşlar dizinin nerede ve ne zaman yayımlşanacağını, konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Dizinin senaristliğini Edward Bluemel, Rob Brydon ve Jim Broadbent üstleniyor. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Jamie Babbit. Peki, My Lady Jane dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? My Lady Jane dizisi ne zaman, nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

MY LADY JANE DİZİSİNİN KONUSU NE?

My Lady Jane, İngiliz kraliyet tarihini radikal bir şekilde anlatıyor. Lady Jane, kendisini beklenmedik bir şekilde kralliçe olarak bulur. Bir anda taht peşindeki karanlık kötü adamların hedefi haline gelen Lady Jane, bu süreçte hem gerçek aşkını hem de krallığı kurtarmak için mücadele eder.

MY LADY JANE DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

My Lady Jane dizisinin 27 Haziran 2024 tarihinde izleyicisi ile buluşması bekleniyor.

MY LADY JANE DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

My Lady Jane dizisi kısa bir süre sonra Amazon Prime Video kütüphanesine eklenecek. İzleyiciler Amazon Prime Video üzerinden diziyi izleyebilecek.

MY LADY JANE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Lady Jane Grey - Emily Bader

Lord Seymour - Dominic Cooper

Lord Guildford Dudley - Edward Bluemel

Lady Frances Grey - Anna Chancellor

King Edward - Jordan Peters

Duke of Leicester - Jim Broadbent

Lord Dudley - Rob Brydon

Duke of Norfolk - Will Keen

Susanna - Máiréad Tyers

Flynn - Kate O'Flynn