Kramer Kramer'e Karşı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kramer Kramer'e Karşı filminin IMDb puanı kaç?

Kramer Kramer'e Karşı filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Kramer Kramer'e Karşı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kramer Kramer'e Karşı filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 16:50
Kramer Kramer'e Karşı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kramer Kramer'e Karşı filminin IMDb puanı kaç?
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Kramer Kramer'e Karşı (Kramer vs. Kramer), yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Benton'ın üstlendiği, 1979 yapımlı bir dram filmidir.

KRAMER KRAMER'E KARŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kariyerine odaklı yaşayan Ted eşi tarafından terkedilince, çocuğuna babalık yapmak dahil bir çok şeyi yeniden öğrenmeye başlar. 

Dustin Hoffman’ın başrolde olduğu yapım, 1979 yılında tam beş ayrı Oscar almıştır. Ted Kramer, işini her şeyin, hatta ailesinin bile üzerinde tutan bir işadamıdır. Karısı Joanna, buna daha fazla dayanamaz ve Ted’i terkeder. Ted, ev işleri, çocukları Billy’e bakmak gibi, hiç alışık olmadığı işleri üstlenmek zorunda kalır. Ancak tam da yeni hayatına adapte olmuşken Joanna, Billy’nin velayetini almak istediğini söyler. Buna karşı olan Ted, kendini acımasız bir velayet davasının içinde bulacaktır.

KRAMER KRAMER'E KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dustin Hoffman

Meryl Streep

Jane Alexander

KRAMER KRAMER'E KARŞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kramer Kramer'e Karşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.


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