Dikkat Köpek Var filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dikkat Köpek Var filmi ne zaman yayımlanacak?

16 Aralık 2022 Cuma, 17:54

Ece İşbilen Dağ ve Deniz Cem Dağ'ın yönettiği, Nusret Toplar'ın başrolünde yer aldığı Dikkat Köpek Var'dan ilk fragman yayımlandı. Sinema izleyicileri, yapımcı ve oyuncu Nusret Toplar'ın daha önce 13 bölüm olarak Youtube'da yayımlanan dizisi Dikkat Köpek Var'ın aynı isimli uyarlaması olan filmin konusunu ve ne zaman vizyona gireceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

DİKKAT KÖPEK VAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Ödüllü köpek Bal'ın da oynadığı filmde, emniyetin yükselişte olan polislerinden Murat, kendisine eşlik eden köpek Bal ile birlikte suç lideri Gölge'nin peşine düşüyor.

DİKKAT KÖPEK VAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nusret Toplar

Onur Büyüktopçu

Güney Kılınç

Mutlu Güney

Dilara Ortagüz

Serli Alyanakyan



