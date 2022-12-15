Henry Cavill kimdir? Henry Cavill hangi filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Henry Cavill gündem oldu. Peki, Henry Cavill kimdir? Henry Cavill hangi filmlerde oynadı?
Henry Cavill, Superman film serisinden çıkarıldığı haberiyle gündeme geldi. Oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
HENRY CAVİLL KİMDİR?
Henry Cavill, 5 Mayıs 1983'te Jersey'in Saint Helier şehrinde doğdu. Annesi bir bankada sekreter, babası borsacıydı. Cawill, 2000 yılında, Proof of Life filmi için Stowe'da çekim yapan aktör Russell Crowe ile tanıştı. Crowe, Cavill'e oyunculukla ilgili bazı ipuçlarını paylaştı ve iki oyuncu daha sonra Man of Steel'de birlikte çalıştı. Cavill, film kariyerine Laguna (2001) ve Kevin Reynolds'un The Count of Monte Cristo (2002) uyarlamasındaki rolüyle başladı. Kariyerine BBC'nin The Inspector Lynley Mysteries (2002), televizyon filmi Goodbye, Mr. Chips (2002) ve televizyon dizisi Midsomer Murders (2003) ile devam etti. 2003'te I Capture the Castle'da yardımcı oyuncu olarak rol aldı ve ardından Hellraiser: Hellworld (2005), Red Riding Hood (2006) ve Tristan & Isolde (2006) projelerinde çalıştı. Matthew Vaughn'un Stardust (2007) uyarlamasında küçük bir rol aldı.
Cavill, 2007'den 2010'a kadar Showtime'ın The Tudors adlı televizyon dizisinde Charles Brandon, 1. Suffolk Dükü olarak başrol oynadı. Dizi ticari olarak iyi sonuç aldı ve 2007'de Altın Küre'ye aday gösterildi. Dizi, 2008'de Emmy Ödülü'nü kazandı. Cavill, McG'nin 2004 yapımı Superman: Flyby filminde Superman'i oynayacaktı. McG projeden çekildi ve yönetmenlik Bryan Singer tarafından devralındı. 2005'te Cavill, Casino Royale'deki James Bond rolü için son seçenekti. Yapımcılar ve yönetmen Martin Campbell, kendisi ve Daniel Craig arasında kalmıştı; bildirildiğine göre Campbell, Cavill'i destekledi ancak yapımcılar daha eski bir Bond'u tercih etti. Craig sonunda rolü kaptı. On beş yıl Craig'in No Time to Die projesinin sonra rolden emekli olmasının ardından yerine Cavill seçildi. Cavill, 11 Kasım 2011'de vizyona giren Tarsem Singh'in mitolojik filmi Ölümsüzler'de Theseus'un başrolünü oynadı ve 2012'de vizyona giren The Cold Light of Day'de Bruce Willis ile birlikte rol aldı.
Cavill, 2012'de GQ'nun en iyi giyinen 50 İngiliz erkeğinden biri olarak listelendi. 2008'in başlarında Cavill, İngiliz parfümü Dunhill'in yüzü oldu. Marka için iki televizyon reklamında rol aldı.
HENRY CAVİLL'İN OYNADIĞI FİLMLER
2001 - Laguna
2002 - The Count of Monte Cristo
2003 - I Capture the Castle
2005 - Hellraiser: Hellworld
2006 - Tristan & Isolde
2006 - Red Riding Hood
2007 - Stardust
2009 - Whatever Works
2009 - Blood Creek
2011 - Immortals
2012 - The Cold Light of Day
2013 - Man of Steel
2015 - The Man from U.N.C.L.E.
2016 - Batman v Superman: Dawn of Justice
2017 - Sand Castle
2017 - Justice League
2018 - Mission: Impossible – Fallout
2018 - Night Hunter
2020 - Enola Holmes
2021 - Zack Snyder's Justice League
2022 - Black Adam
2022 - Enola Holmes 2
2023 - Argylle
HENRY CAVİLL'İN YER ALDIĞI TELEVİZYON PROJELERİ
2019–2023 - The Witcher
2007–2010 - The Tudors
2003 - Midsomer Murders
2022 - The Inspector Lynley Mysteries
2022 - Goodbye, Mr. Chips
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