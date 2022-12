Henry Cavill kimdir? Henry Cavill hangi filmlerde oynadı?

15 Aralık 2022 Perşembe, 17:49

Henry Cavill, Superman film serisinden çıkarıldığı haberiyle gündeme geldi. Oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HENRY CAVİLL KİMDİR?

Henry Cavill, 5 Mayıs 1983'te Jersey'in Saint Helier şehrinde doğdu. Annesi bir bankada sekreter, babası borsacıydı. Cawill, 2000 yılında, Proof of Life filmi için Stowe'da çekim yapan aktör Russell Crowe ile tanıştı. Crowe, Cavill'e oyunculukla ilgili bazı ipuçlarını paylaştı ve iki oyuncu daha sonra Man of Steel'de birlikte çalıştı. Cavill, film kariyerine Laguna (2001) ve Kevin Reynolds'un The Count of Monte Cristo (2002) uyarlamasındaki rolüyle başladı. Kariyerine BBC'nin The Inspector Lynley Mysteries (2002), televizyon filmi Goodbye, Mr. Chips (2002) ve televizyon dizisi Midsomer Murders (2003) ile devam etti. 2003'te I Capture the Castle'da yardımcı oyuncu olarak rol aldı ve ardından Hellraiser: Hellworld (2005), Red Riding Hood (2006) ve Tristan & Isolde (2006) projelerinde çalıştı. Matthew Vaughn'un Stardust (2007) uyarlamasında küçük bir rol aldı.

Cavill, 2007'den 2010'a kadar Showtime'ın The Tudors adlı televizyon dizisinde Charles Brandon, 1. Suffolk Dükü olarak başrol oynadı. Dizi ticari olarak iyi sonuç aldı ve 2007'de Altın Küre'ye aday gösterildi. Dizi, 2008'de Emmy Ödülü'nü kazandı. Cavill, McG'nin 2004 yapımı Superman: Flyby filminde Superman'i oynayacaktı. McG projeden çekildi ve yönetmenlik Bryan Singer tarafından devralındı. 2005'te Cavill, Casino Royale'deki James Bond rolü için son seçenekti. Yapımcılar ve yönetmen Martin Campbell, kendisi ve Daniel Craig arasında kalmıştı; bildirildiğine göre Campbell, Cavill'i destekledi ancak yapımcılar daha eski bir Bond'u tercih etti. Craig sonunda rolü kaptı. On beş yıl Craig'in No Time to Die projesinin sonra rolden emekli olmasının ardından yerine Cavill seçildi. Cavill, 11 Kasım 2011'de vizyona giren Tarsem Singh'in mitolojik filmi Ölümsüzler'de Theseus'un başrolünü oynadı ve 2012'de vizyona giren The Cold Light of Day'de Bruce Willis ile birlikte rol aldı.

Cavill, 2012'de GQ'nun en iyi giyinen 50 İngiliz erkeğinden biri olarak listelendi. 2008'in başlarında Cavill, İngiliz parfümü Dunhill'in yüzü oldu. Marka için iki televizyon reklamında rol aldı.

HENRY CAVİLL'İN OYNADIĞI FİLMLER

2001 - Laguna

2002 - The Count of Monte Cristo

2003 - I Capture the Castle

2005 - Hellraiser: Hellworld

2006 - Tristan & Isolde

2006 - Red Riding Hood

2007 - Stardust

2009 - Whatever Works

2009 - Blood Creek

2011 - Immortals

2012 - The Cold Light of Day

2013 - Man of Steel

2015 - The Man from U.N.C.L.E.

2016 - Batman v Superman: Dawn of Justice

2017 - Sand Castle

2017 - Justice League

2018 - Mission: Impossible – Fallout

2018 - Night Hunter

2020 - Enola Holmes

2021 - Zack Snyder's Justice League

2022 - Black Adam

2022 - Enola Holmes 2

2023 - Argylle

HENRY CAVİLL'İN YER ALDIĞI TELEVİZYON PROJELERİ

2019–2023 - The Witcher

2007–2010 - The Tudors

2003 - Midsomer Murders

2022 - The Inspector Lynley Mysteries

2022 - Goodbye, Mr. Chips