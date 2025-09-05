Korku Seansı 4: Son Ayin filminin yönetmen koltuğunda Michael Chaves oturuyor. Filmin senaristliğini David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing üstleniyor. Peki, Korku Seansı 4: Son Ayin filminin konusu ne? Korku Seansı 4: Son Ayin filminin oyuncuları kim?

KORKU SEANSI 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren, bugüne kadarki en rahatsız edici vakaları ile karşı karşıyadır. 1976'da Jack ve Janet Smurl, çocuklarıyla birlikte Pensilvanya'da yeni bir eve taşınırlar. Böylece uzun zamandır kurdukları kendi evlerine sahip olma hayallerini gerçekleştirirler. Ancak kısa süre sonra, açıklanamayan olaylar meydana gelmeye başlar. 1985'te, olaylar giderek daha tehdit edici hale gelir ve aile kırılma noktasına giderek yaklaşır. Çaresizlik içinde, Smurl ailesi sonunda Ed ve Lorraine Warren olarak bilinen deneyimli paranormal araştırmacılara başvurur. Emeklilikten dönen Warren ailesi, kızları Judy'nin doğumuyla bağlantılı bir eserle karşılaşır ve ilk vakalarının anıları canlanır.

KORKU SEANSI 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vera Farmiga

Patrick Wilson

Mia Tomlinson

Ben Hardy

Steve Coulter

Rebecca Calder

Elliot Cowan

Kila Lord Cassidy

Beau Gadsdon

Tilly Walker

Molly Cartwright

Orion Smith

KORKU SEANSI 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Korku Seansı 4: Son Ayin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.