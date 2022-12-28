Korkunç Şüphe filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2001 yılında vizyona giren Korkunç Şüphe filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Korkunç Şüphe filminin konusu ne? Korkunç Şüphe filminin oyuncuları kim? Korkunç Şüphe filminin IMDb puanı kaç?
Korkunç Şüphe (The Glass House), yönetmenliğini Daniel Sackheim, senaristliğini Wesley Strick'in üstlendiği, 2001 yapımlı bir gerilim filmidir.
KORKUNÇ ŞÜPHE FİLMİNİN KONUSU NE?
Malibu'lu bir çift yetim bir genci sahiplenir. Ancak genç, bir süre sonra çiftin göründükleri kadar şefkatli olmadıklarını keşfeder.
KORKUNÇ ŞÜPHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Leelee Sobieski
Diane Lane
Stellan Skarsgård
Bruce Dern
Trevor Morgan
Kathy Baker
Chris Noth
KORKUNÇ ŞÜPHE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Korkunç Şüphe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Gökbakar'ın o paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi
- Buzları eriten buluşma
- Putin kritik kararnameyi imzaladı