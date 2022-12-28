Korkunç Şüphe filminin konusu ne, oyuncuları kim?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:36

Korkunç Şüphe (The Glass House), yönetmenliğini Daniel Sackheim, senaristliğini Wesley Strick'in üstlendiği, 2001 yapımlı bir gerilim filmidir.

KORKUNÇ ŞÜPHE FİLMİNİN KONUSU NE?

Malibu'lu bir çift yetim bir genci sahiplenir. Ancak genç, bir süre sonra çiftin göründükleri kadar şefkatli olmadıklarını keşfeder.

KORKUNÇ ŞÜPHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leelee Sobieski

Diane Lane

Stellan Skarsgård

Bruce Dern

Trevor Morgan

Kathy Baker

Chris Noth

KORKUNÇ ŞÜPHE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Korkunç Şüphe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.