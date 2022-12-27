Dersu Uzala filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1975 yılında vizyona giren Dersu Uzala filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Dersu Uzala filminin konusu ne? Dersu Uzala filminin oyuncuları kim? Dersu Uzala filminin IMDb puanı kaç?
Dersu Uzala, yönetmenliğini ve senaristliğini Akira Kurosava'nın üstlendiği, 1975 yapımlı bir dram filmidir.
DERSU UZALA FİLMİNİN KONUSU NE?
20. yüzyılın başlarında, bir Rus askeri haritacı ekibi, Rus Uzak Doğu'sunda Mançurya ormanlarında araştırma yaparken, atalarının yaşamından pek farklı olmayan bir hayat süren yaşlı bir avcıyla tanışır. Dersu Uzala adındaki bu bilge adamdan çok şey öğrenir.
DERSU UZALA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
M?ksim Munzuk
Yuriy S?l?min
Sv?tl?n? D?nilç?nk?
Dim? K?rşik?v
Suym?nkul Ç?km?r?v
Vl?dimir Kr?m?n?
?l?ks?ndr Pyatk?v
Mih?il Bıçk?v
DERSU UZALA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Dersu Uzala filminin IMDb puanı 10 8.2 üzerinden olarak belirlenmiştir.
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