Proxima filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Proxima filminin IMDb puanı kaç?
Proxima filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Proxima filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Proxima filminin IMDb puanı kaç?
Proxima (Critical Thinking), yönetmenliğini ve senaristliğini Alice Winocour'un üstlendiği, 2019 yapımlı bir aksiyon/dram filmidir.
PROXİMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, bir yıl sürecek uzay görevine çıkacak olan ve ekibin tek kadın üyesi astronot Sarah'nın, zorlu görev öncesi kızıyla olan ilişkisini odağına alıyor.
Sarah, Köln’deki Avrupa Uzay Ajansı’nda eğitim gören bir astronottur ve bu oldukça zorlu programdaki tek kadındır. Yedi yaşındaki kızı Stella ile birlikte yaşamakta ve onunla fazla vakit geçiremediği için suçluluk duymaktadır. Sarah, “Proxima” adı verilen ve bir yıl sürecek uzay görev ekibinin bir parçası olarak seçildiğinde, bu durum anne-kızın ilişkisinde bir kaos yaratır.
PROXİMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Eva Green
Matt Dillon
Lars Eidinger
Sandra Hüller
Rachel Bay Jones
Michael K. Williams
PROXİMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Proxima filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.
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