Proxima filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Proxima filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 22.04.2023 - 09:35

Güncelleme: 22.04.2023 - 09:35

Proxima (Critical Thinking), yönetmenliğini ve senaristliğini Alice Winocour'un üstlendiği, 2019 yapımlı bir aksiyon/dram filmidir.

PROXİMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, bir yıl sürecek uzay görevine çıkacak olan ve ekibin tek kadın üyesi astronot Sarah'nın, zorlu görev öncesi kızıyla olan ilişkisini odağına alıyor.

Sarah, Köln’deki Avrupa Uzay Ajansı’nda eğitim gören bir astronottur ve bu oldukça zorlu programdaki tek kadındır. Yedi yaşındaki kızı Stella ile birlikte yaşamakta ve onunla fazla vakit geçiremediği için suçluluk duymaktadır. Sarah, “Proxima” adı verilen ve bir yıl sürecek uzay görev ekibinin bir parçası olarak seçildiğinde, bu durum anne-kızın ilişkisinde bir kaos yaratır.

PROXİMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eva Green

Matt Dillon

Lars Eidinger

Sandra Hüller

Rachel Bay Jones

Michael K. Williams

PROXİMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Proxima filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.