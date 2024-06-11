Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:25

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:25

Sofi'nin Rüyası filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini Melissa Mathison üstleniyor. Peki, Sofi'nin Rüyası filminin konusu ne? Sofi'nin Rüyası filminin oyuncuları kim?

SOFI'NİN RÜYASI FİLMİNİN KONUSU NE?

10 yaşındaki yetim Sophie (Ruby Barnhill), bir dev tarafından kaçırıldığında ömrünün sonunun geldiğini düşünür, nitekim devler çocukları yemeleriyle ünlüdür. Ancak bu dev diğerlerinden çok farklıdır, çocukları yemediği gibi son derece iyiliksever biridir ve kendini İyi Kalpli Koca Adam (Big Friendly Giant) olarak adlandırmaktadır. Yalnızlığını paylaşmak için yanında kalmasını istediği Sophie ile dev, her geçen gün daha fazla birbirine yakınlaşırken elbette çocuk yiyen devlerin de gözü Sophie'ye kayacaktır. Sophie ve dev, İngiltere kraliçesinden yardım istemek için heyecan dolu bir yolculuğa atılacaktır.

SOFI'NİN RÜYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ruby Barnhill

Mark Rylance

Rebacca Hall

Penelope Wilton

Jemaine Clement

Bill Hader

SOFI'NİN RÜYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sofi'nin Rüyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.