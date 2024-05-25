Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:17

Güncelleme: 25.05.2024 - 17:17

Ölüm Hattı filminin yönetmen koltuğunda avid R. Ellis oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan ve Larry Cohen üstleniyor. Peki, Ölüm Hattı filminin konusu ne? Ölüm Hattı filminin oyuncuları kim?

ÖLÜM HATTI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ryan'ın cep telefonu çaldığında gördüğü numara tanıdığı birine ait değildir. Parazitli hattın öbür ucundaki ses de öyle. Korku ve panik içindeki Jessica Martin adında bir kadın kaçırıldığını söyleyerek kendisinden yardım istemektedir. Bu tesadüfi telefon görüşmesiyle inanılmaz bir maceraya atılır Ryan. Kadını kurtarabilmek için cinayetler ve aldatmacalarla dolu bir araştırmaya koyulan genç adamı hattın öbür ucunda ne beklemektedir?

ÖLÜM HATTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Biel

Kim Basinger

Jason Statham

Richard Burgi

Chris Evans

Caroline Aaron

Valerie Cruz

Greg Collins

Brenda Ballard

Chase Bloch

Chelsea Bloch

Chantille Boudousque

John Churchill

Will Beinbrink

Paige Cannon

Mary Castro

Jocelyn Saenz

ÖLÜM HATTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölüm Hattı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.