Ölüm Hattı filminin konusu ne? Ölüm Hattı filminin oyuncuları kim?
Ölüm Hattı (Cellular) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölüm Hattı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölüm Hattı filminin konusu ne? Ölüm Hattı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölüm Hattı filminin yönetmen koltuğunda avid R. Ellis oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan ve Larry Cohen üstleniyor. Peki, Ölüm Hattı filminin konusu ne? Ölüm Hattı filminin oyuncuları kim?
ÖLÜM HATTI FİLMİNİN KONUSU NE?
Ryan'ın cep telefonu çaldığında gördüğü numara tanıdığı birine ait değildir. Parazitli hattın öbür ucundaki ses de öyle. Korku ve panik içindeki Jessica Martin adında bir kadın kaçırıldığını söyleyerek kendisinden yardım istemektedir. Bu tesadüfi telefon görüşmesiyle inanılmaz bir maceraya atılır Ryan. Kadını kurtarabilmek için cinayetler ve aldatmacalarla dolu bir araştırmaya koyulan genç adamı hattın öbür ucunda ne beklemektedir?
ÖLÜM HATTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jessica Biel
Kim Basinger
Jason Statham
Richard Burgi
Chris Evans
Caroline Aaron
Valerie Cruz
Greg Collins
Brenda Ballard
Chase Bloch
Chelsea Bloch
Chantille Boudousque
John Churchill
Will Beinbrink
Paige Cannon
Mary Castro
Jocelyn Saenz
ÖLÜM HATTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölüm Hattı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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