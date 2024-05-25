Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:56

Güncelleme: 25.05.2024 - 17:56

Yürüyebildiğim Kadar filminin yönetmen koltuğunda Stefan Arsenijevic oturuyor. Filmin senaristliğini Stefan Arsenijevic, Nicolas Ducray ve Bojan Vuletic üstleniyor. Peki, Yürüyebildiğim Kadar filminin konusu ne? Yürüyebildiğim Kadar filminin oyuncuları kim?

YÜRÜYEBİLDİĞİM KADAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Sırp ulusal kahramanlarının yerini çağdaş Afrikalı göçmenlerin aldığı geleneksel bir ortaçağ destanının yeniden hayal edilmesi. Aynı anda hem acil hem de zamansız olan bu uyarlama, kimlik, gelenek, ırk ve aşk hakkında sorular soruyor.

YÜRÜYEBİLDİĞİM KADAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ibrahim Koma

Nancy Mensah-Offei

Maxim Khalil

Rami Farah

Nebojsa Dugalic

Slavisa Curovic

Strahinja Blazic

Bashar Rahal

Soulafa Oaishiq

Reham Alkassar

YÜRÜYEBİLDİĞİM KADAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yürüyebildiğim Kadar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.