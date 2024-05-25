Yürüyebildiğim Kadar filminin konusu ne? Yürüyebildiğim Kadar filminin oyuncuları kim?
Yürüyebildiğim Kadar (As Far as I Can Walk) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yürüyebildiğim Kadar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yürüyebildiğim Kadar filminin konusu ne? Yürüyebildiğim Kadar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yürüyebildiğim Kadar filminin yönetmen koltuğunda Stefan Arsenijevic oturuyor. Filmin senaristliğini Stefan Arsenijevic, Nicolas Ducray ve Bojan Vuletic üstleniyor. Peki, Yürüyebildiğim Kadar filminin konusu ne? Yürüyebildiğim Kadar filminin oyuncuları kim?
YÜRÜYEBİLDİĞİM KADAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Sırp ulusal kahramanlarının yerini çağdaş Afrikalı göçmenlerin aldığı geleneksel bir ortaçağ destanının yeniden hayal edilmesi. Aynı anda hem acil hem de zamansız olan bu uyarlama, kimlik, gelenek, ırk ve aşk hakkında sorular soruyor.
YÜRÜYEBİLDİĞİM KADAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ibrahim Koma
Nancy Mensah-Offei
Maxim Khalil
Rami Farah
Nebojsa Dugalic
Slavisa Curovic
Strahinja Blazic
Bashar Rahal
Soulafa Oaishiq
Reham Alkassar
YÜRÜYEBİLDİĞİM KADAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yürüyebildiğim Kadar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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