3000 Gece filminin konusu ne? 3000 Gece filminin oyuncuları kim?

3000 Gece (3000 Nights) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 3000 Gece filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 3000 Gece filminin konusu ne? 3000 Gece filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 19:42
3000 Gece filminin konusu ne? 3000 Gece filminin oyuncuları kim?
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3000 Gece filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mai Masri üstleniyor. Peki, 3000 Gece filminin konusu ne? 3000 Gece filminin oyuncuları kim? 

3000 GECE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeni evli öğretmen Layal, bir terör saldırısına karıştığı iddia edilen genç bir adamı arabasına aldığı için tutuklanır ve 8 yıl hapis cezasına çarptırılır. Hapishanede hamile olduğunu öğrenir ve bebeği doğurmaya karar verir. Fakat İsrail ile Filistin arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, Filistinli siyasi mahkûmların İsrailli ağır suçlularla bir arada tutulduğu bu hapishane hayatta kalmanın giderek zorlaştığı bir yere dönüşecektir.

3000 GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Maisa Abd Elhadi

Raida Adon

Karim Saleh

Izabel Ramadan

Yussuf Abu-Warda

Nadira Omran

3000 GECE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

3000 Gece filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.


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