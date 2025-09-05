Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse yeni sezonu için gün sayıyor. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kral Kaybederse 2. sezon ne zaman? Kral Kaybederse'nin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak?

KRAL KAYBEDERSE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kral Kaybederse'nin 2. sezonu 9 Eylül Salı 20.00'de ekranlara gelecek.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan’ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan’la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.