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Kriminal Polis filminin konusu ne? Kriminal Polis filminin oyuncuları kim?

Kriminal Polis filminin konusu ne? Kriminal Polis filminin oyuncuları kim?

25.06.2025 12:09:00
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Haber Merkezi
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Kriminal Polis filminin konusu ne? Kriminal Polis filminin oyuncuları kim?

Kriminal Polis (Bent) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kriminal Polis filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kriminal Polis filminin konusu ne? Kriminal Polis filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kriminal Polis filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Bobby Moresco üstleniyor. Peki, Kriminal Polis filminin konusu ne? Kriminal Polis filminin oyuncuları kim? 

KRIMINAL POLİS FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir uyuşturucu baskını beklendiği gibi gitmediğinde, eski polis Danny Gallagher (Karl Urban) adalet arayışına girer. Artık özel dedektif olarak çalışan Gallagher’ın bu arayışı onu bir hükümet yetkilisinin karısının öldürülmesine yönlendirir. Gallagher cinayete kurban giden kadının gizli sevgilisinin baştan çıkarıcı bir federal ajan (Sofia Vergara) olduğunu öğrendiğinde kendini ateş altında bulur. Fakat bu ateş nereden gelmektedir, kendi polislerinden mi, intikam arayan bir uyuşturucu baronundan mı, CIA’den mi yoksa daha acımasız birinden mi?

KRIMINAL POLİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Karl Urban

Sofia Vergara

Andy Garcia

Vincent Spano

Marco Pancrazi

Matthew T. Reynolds

Pat Asanti

KRIMINAL POLİS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kriminal Polis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

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