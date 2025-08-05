Küçük Ülke (Small Country: An African Childhood) filminin konusu ne? Küçük Ülke filminin oyuncuları kim?

Küçük Ülke filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Eric Barbier üstleniyor. Peki, Küçük Ülke filminin konusu ne? Küçük Ülke filminin oyuncuları kim?
KÜÇÜK ÜLKE FİLMİNİN KONUSU NE?
Ruanda'daki çatışma sırasında etnik gruplar arasında geçen dokunaklı bir çocukluk hikayesi...
KÜÇÜK ÜLKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Paul Rouve - Michel Chappaz
Isabelle Kabano - Yvonne
Djibril Vancoppenolle - Gaby Chappaz
Delya De Medina - Ana Chappaz
Veronika Varga - Madame Economopoulos
Tao Monladja - Gino
Ruben Ruhanamilindi - Armand
Brian Gakwavu - Lucien
Kenny Hubbawiwe - Paul
Nelson Membe - Francis
KÜÇÜK ÜLKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Küçük Ülke filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.