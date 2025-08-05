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Küçük Ülke (Small Country: An African Childhood) filminin konusu ne? Küçük Ülke filminin oyuncuları kim?

Küçük Ülke (Small Country: An African Childhood) filminin konusu ne? Küçük Ülke filminin oyuncuları kim?

5.08.2025 19:43:00
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Haber Merkezi
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Küçük Ülke (Small Country: An African Childhood) filminin konusu ne? Küçük Ülke filminin oyuncuları kim?

Küçük Ülke filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Küçük Ülke filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küçük Ülke filminin konusu ne? Küçük Ülke filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Küçük Ülke filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Eric Barbier üstleniyor. Peki, Küçük Ülke filminin konusu ne? Küçük Ülke filminin oyuncuları kim? 

KÜÇÜK ÜLKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Ruanda'daki çatışma sırasında etnik gruplar arasında geçen dokunaklı bir çocukluk hikayesi...

KÜÇÜK ÜLKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Paul Rouve - Michel Chappaz

Isabelle Kabano - Yvonne

Djibril Vancoppenolle - Gaby Chappaz

Delya De Medina - Ana Chappaz

Veronika Varga - Madame Economopoulos

Tao Monladja - Gino

Ruben Ruhanamilindi - Armand

Brian Gakwavu - Lucien

Kenny Hubbawiwe - Paul

Nelson Membe - Francis

KÜÇÜK ÜLKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küçük Ülke filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.

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