Kül Masalı dizisi oyuncuları kimler? Kül Masalı dizisi konusu ne?

Yeni dizi "Kül Masalı", ilk bölümüyle bu akşam ekran yolcuğuna başlayacak. Merakla araştırılan dizi TRT'de kanalında yayınlanacak. Peki, Kül Masalı dizisi oyuncuları kimler? Kül Masalı dizisi konusu ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:18
Kül Masalı dizisi oyuncuları kimler? Kül Masalı dizisi konusu ne?
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TRT'nin iddialı yapımları arasında yerini alması beklenen yeni dizi Kül Kedisi, bu akşam yayın hayatına başlayacak. Peki, Kül Masalı dizisi oyuncuları kimler? Kül Masalı dizisi konusu ne?

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KÜL MASALI DİZİSİ KONUSU NE?

TRT'den yapılan açıklamaya göre Kül Masalı, Giraylı ailesinin tek oğlu olan Arat'ın iş için gittiği Bursa'da Özge Günay ile tanışmasını ve aralarındaki aşkı konu alıyor.

KÜL MASALI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun yer aldığı dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi oyuncular da rol alıyor.


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