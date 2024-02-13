Savcı İclal geliyor...'Yargı' dizinde sürpriz isim!

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:02

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:02

"Yargı" dizisine peş peşe yeni karakterler katılmaya devam ediyor. Ay Yapım imzalı dizinin ekibine yeni bir savcı daha katılıyor. Ali Bilgin ile Beste Sultan’ın yönettiği, Sema Ergenekon’un yazdığı dizinin kadrosuna savcı İclal rolüyle ödüllü bir oyuncu katılıyor.

Yargı’ya son yıllarda Kuş Uçuşu, Bir Başkadır gibi çok özel dizi ve filmlerde rol alan ve 34. Ankara Film Festivali’nde "Aniden" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün de sahibi olan Defne Kayalar katıldı.

Aynı zamanda yönetmen Ali Bilgin’le mutlu evliliğiyle de tanınan başarılı oyuncu Defne Kayalar dizide "Savcı İclal" rolüne hayat verecek. İclal’in Ilgaz’la (Kaan Urgancıoğlu) geçmişten gelen bağı Ceylin (Pınar Deniz) ile arasında kıskançlık krizine neden olacağı konuşuluyor.