TV yayın akışı 14 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:29

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:29

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Büyük Beyaz

NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Zaman Makinesi 1973

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Sevdadır

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:00 Hudutsuz Sevda

02:30 Gaddar

04:45 Kefaret

06:00 Ruhun Duymaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Büyük Beyaz

21:45 Büyük Beyaz

23:45 İnci Taneleri

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Afili Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zaman Makinesi 1973

22:30 Zaman Makinesi 1973

01:00 Sakla Beni

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Sevdadır

01:40 Lingo Türkiye

02:40 Seksenler

03:40 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter