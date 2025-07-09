Küre filminin yönetmen koltuğunda Barry Levinson oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Wimmer, Paul Attanasio üstleniyor. Peki, Küre filminin konusu ne? Küre filminin oyuncuları kim?

KÜRE FİLMİNİN KONUSU NE?

Pasifik Okyanusun uçsuz bucaksız derinliklerinde esrarengiz bir batık gemi keşfedilir. Gemiyi araştırmak için bir araya gelen bir grup bilim adamı, bu tuhaf geminin sırrını çözmeye kararlıdır. Geminin içerisinde bulunan bir küre, Amerikan hükümeti tarafından tanımlanamayan uçan obje olarak anlandırılır. Kürenin içinde olan bir bilgisayar klavyesinin üzerinde ise ‘Amerika-2048’ yazmaktadır. Kürenin gelecek zamandan geldiğine kanaat getiren ekip, esrarengiz objenin sunduğu diğer gizemleri çözmeye çabalarken kendileriyle yüzleşmek durumunda kalacaklardır.

KÜRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dustin Hoffman

Sharon Stone

Samuel L. Jackson

Peter Coyote

Liev Schreiber

Queen Latifah

Huey Lewis

Bernard Hocke

James Pickens Jr.

KÜRE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küre filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.