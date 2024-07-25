Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:36

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:36

Kurşun İşlemez filminin yönetmen koltuğunda Ernest R. Dickerson oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Gayton üstleniyor. Peki, Kurşun İşlemez filminin konusu ne? Kurşun İşlemez filminin oyuncuları kim?

KURŞUN İŞLEMEZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Holywoodun en güldüren aktörleri Wayans ve Sandler, Los Angeles sokaklarında daha önce hiç rastlamadığınız kadar çılgın ve öfkeli iki ortağı canlandırıyor. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bu iki polis bir dizi olay sonucu kendilerini kanunun karşısında bulurlar birbirlerine ihanet ettiklerini düşünmeye başlarlar. Ne var ki bu olayda en az onlar kadar nefretle dolu birisi daha vardır: Frank Colton (James Caan)

KURŞUN İŞLEMEZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adam Sandler -Moses

Bill Nunn - Finch

James Caan - Colton

Monica Potter - Biker's Woman

Xander Berkeley - Gentry

Jonathan Loughran - Rookie Cop

Allen Covert - Detective Jones

Kristen Wilson - Traci

Damon Wayans - Keats

James Farentino - Capt. Jensen

Steve White - Veteran Cop

Victor Aaron -Hispanic Man

Jeep Swenson - Bledsoe

Andrew Shaifer - Cop At Airport

David Labiosa - Rigo

Garret Sato - Bad Guy

Charmaine Craig - Waitress

Maury Sterling - Skinny Guy

Larry Mccoy - Detective Sulliman

Mark Cassella - Disneyland Cop

Gwen Mcgee - Surgeon

Bill Capizzi -Tommy

KURŞUN İŞLEMEZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurşun İşlemez filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.