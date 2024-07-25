Kurşun İşlemez filminin konusu ne? Kurşun İşlemez filminin oyuncuları kim?
Kurşun İşlemez (Bulletproof) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kurşun İşlemez filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kurşun İşlemez filminin konusu ne? Kurşun İşlemez filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kurşun İşlemez filminin yönetmen koltuğunda Ernest R. Dickerson oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Gayton üstleniyor. Peki, Kurşun İşlemez filminin konusu ne? Kurşun İşlemez filminin oyuncuları kim?
KURŞUN İŞLEMEZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Holywoodun en güldüren aktörleri Wayans ve Sandler, Los Angeles sokaklarında daha önce hiç rastlamadığınız kadar çılgın ve öfkeli iki ortağı canlandırıyor. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bu iki polis bir dizi olay sonucu kendilerini kanunun karşısında bulurlar birbirlerine ihanet ettiklerini düşünmeye başlarlar. Ne var ki bu olayda en az onlar kadar nefretle dolu birisi daha vardır: Frank Colton (James Caan)
KURŞUN İŞLEMEZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Adam Sandler -Moses
Bill Nunn - Finch
James Caan - Colton
Monica Potter - Biker's Woman
Xander Berkeley - Gentry
Jonathan Loughran - Rookie Cop
Allen Covert - Detective Jones
Kristen Wilson - Traci
Damon Wayans - Keats
James Farentino - Capt. Jensen
Steve White - Veteran Cop
Victor Aaron -Hispanic Man
Jeep Swenson - Bledsoe
Andrew Shaifer - Cop At Airport
David Labiosa - Rigo
Garret Sato - Bad Guy
Charmaine Craig - Waitress
Maury Sterling - Skinny Guy
Larry Mccoy - Detective Sulliman
Mark Cassella - Disneyland Cop
Gwen Mcgee - Surgeon
Bill Capizzi -Tommy
KURŞUN İŞLEMEZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kurşun İşlemez filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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