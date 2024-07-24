Oblivion filminin konusu ne? Oblivion oyuncuları kim?

Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:24

Güncelleme: 24.07.2024 - 09:24

Oblivion filminin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor. Filmin senaristliğini Joseph Kosinski ve William Monahan üstleniyor. Peki, Oblivion filminin konusu ne? Oblivion filminin oyuncuları kim?

OBLIVION FİLMİNİN KONUSU NE?

Askeri bir yönetimin eseri olan bir grup, güvendikleri ve askeri konuda deneyimli olan Jack isimli bir askeri, bir zamanlar isanların yaşadığı “Dünya” isimli gezegene keşif için yollarlar. İnsanların yok olmasından önce bu “Dünya” gezegeninde nasıl yaşadıklarını tespit için gönderilen Jack’in karşına hiç beklemediği sürprizler çıkacaktır.

OBLIVION FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Morgan Freeman

Andrea Riseborough

Olga Kurylenko

Zoë Bell

Nikolaj Coster-Waldau

Melissa Leo

Catherine Kim Poon

James Rawlings

Jaylen Moore

Lindsay Clift

Andrew Breland

Jordan Sudduth

OBLIVION FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Oblivion filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.