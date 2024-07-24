Oblivion filminin konusu ne? Oblivion oyuncuları kim?
Oblivion filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oblivion filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Oblivion filminin konusu ne? Oblivion oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Oblivion filminin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor. Filmin senaristliğini Joseph Kosinski ve William Monahan üstleniyor. Peki, Oblivion filminin konusu ne? Oblivion filminin oyuncuları kim?
OBLIVION FİLMİNİN KONUSU NE?
Askeri bir yönetimin eseri olan bir grup, güvendikleri ve askeri konuda deneyimli olan Jack isimli bir askeri, bir zamanlar isanların yaşadığı “Dünya” isimli gezegene keşif için yollarlar. İnsanların yok olmasından önce bu “Dünya” gezegeninde nasıl yaşadıklarını tespit için gönderilen Jack’in karşına hiç beklemediği sürprizler çıkacaktır.
OBLIVION FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise
Morgan Freeman
Andrea Riseborough
Olga Kurylenko
Zoë Bell
Nikolaj Coster-Waldau
Melissa Leo
Catherine Kim Poon
James Rawlings
Jaylen Moore
Lindsay Clift
Andrew Breland
Jordan Sudduth
OBLIVION FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Oblivion filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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