Kurtuluş Günü filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin senaristliğini Roland Emmerich, Dean Devlin üstleniyor. Peki, Kurtuluş Günü filminin konusu ne? Kurtuluş Günü filminin oyuncuları kim?

KURTULUŞ GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

2 Temmuz’da dünyanın her yerindeki komünikasyon sistemleri, tuhaf bir atmosfer olayı sonucu bozuluverir. Hemen sonrasında silahlı kuvvetler tarafından, devasa nesnelerin dünyaya doğru yaklaşmakta olduğu açıklanır. İlk başta meteor olduğu düşünülen cisimlerin esrarengiz uzaylıların kumandasındaki dev uzay gemileri olduğu ortaya çıkar.

Uzaylılarla her türlü iletişim denemesinin başarısız olmasının ardından, şimdi kablo teknisyenliği yapan eski bilimadamı David Levinson, uzaylıların bir günden daha kısa süre içerisinde dünyanın önemli noktalarına büyük bir saldırı gerçekleştireceğini farkeder.

Temmuz’un 3’ünde, uzaylılar gerçekten de New York, Los Angeles ve Washington’a saldırı düzenlerler. Hayatta kalanlar konvoylar halinde Area 51 adındaki, hukümetin tuhaf test alanına doğru yola koyulurlar. Dedikodulara burası ordunun kendi başına ele geçirdiği bir uzay gemisini de barındırmaktadır. Hayatta kalanlar uzaylılarla savaşmak üzere bir plan yaparlar. 4 Temmuz tüm insanlığın kurtuluş için savaşacağı gün olacaktır.

KURTULUŞ GÜNÜ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Will Smith

Bill Pullman

Jeff Goldblum

Mary McDonnell

Judd Hirsch

Vivica A. Fox

Randy Quaid

Robert Loggia

Margaret Colin

James Rebhorn

James Duval

Harry Connick Jr

Kiersten Warren

Brent Spiner

KURTULUŞ GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurtuluş Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.