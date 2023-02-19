Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 10:29

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 10:29

Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything), yönetmenliğini üstlenen Rob Meyer'in, senaristliğinde Luke Matheny'le birlikte çalıştığı, 2013 yapımlı bir komedi filmidir.

BİR KUŞ GÖZLEMCİSINİN HAYAT REHBERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, kuş gözlemi fanatiği olan on beş yaşındaki David Portnoy, hayatının keşfini yaptığını düşünür. Böylece, babasının yeniden evlenmesinin arifesinde, kuş gözlemciliği tarihindeki yerlerini sağlamlaştırmak için en iyi arkadaşlarıyla destansı bir yolculuğa çıkar.

BİR KUŞ GÖZLEMCİSININ HAYAT REHBERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kodi Smit-McPhee

Katie Chang

Alex Wolff

James Le Gros

Daniela Lavender

BİR KUŞ GÖZLEMCİSINİN HAYAT REHBERİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.