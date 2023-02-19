Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2013 yılında vizyona giren Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi filminin konusu ne? Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi filminin oyuncuları kim? Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi filminin IMDb puanı kaç?
Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything), yönetmenliğini üstlenen Rob Meyer'in, senaristliğinde Luke Matheny'le birlikte çalıştığı, 2013 yapımlı bir komedi filmidir.
BİR KUŞ GÖZLEMCİSINİN HAYAT REHBERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, kuş gözlemi fanatiği olan on beş yaşındaki David Portnoy, hayatının keşfini yaptığını düşünür. Böylece, babasının yeniden evlenmesinin arifesinde, kuş gözlemciliği tarihindeki yerlerini sağlamlaştırmak için en iyi arkadaşlarıyla destansı bir yolculuğa çıkar.
BİR KUŞ GÖZLEMCİSININ HAYAT REHBERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kodi Smit-McPhee
Katie Chang
Alex Wolff
James Le Gros
Daniela Lavender
BİR KUŞ GÖZLEMCİSINİN HAYAT REHBERİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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