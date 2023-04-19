Evdeki Düşman: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evdeki Düşman: Başlangıç filminin IMDb puanı kaç?
Evdeki Düşman: Başlangıç filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Evdeki Düşman: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evdeki Düşman: Başlangıç filminin IMDb puanı kaç?
Evdeki Düşman: Başlangıç (Orphan: First Kill), yönetmenliğini üstlenen Louis-Julien Petit'in, senaristliğinde Liza Benguigui ve Liza Benguigui'yle birlikte çalıştığı, 2022 yapımlı bir komedi filmidir.
EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, restoran açmak isteyen bir aşçı yardımcısının, bir sığınma evinin mutfağında çalışmaya başlamasıyla birlikte, mutfak tutkusunun göçmen çocukların hayatlarına nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.
Cathy, restoran açmak isteyen bir aşçı yardımcısıdır. Mali zorluklarla karşılaşan Cathy, genç göçmenler için bir sığınma evinde bir iş bulur. Önce işinden nefret etse de, zamanla mutfak tutkusunun çocukların hayatını değiştirmeye başladığını fark eder.
EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Audrey Lamy
François Cluzet
Chantal Neuwirth
EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Evdeki Düşman: Başlangıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Yargı'da başrol ayrılığı! Diziden ayrılacağı öğrenildi