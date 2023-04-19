Evdeki Düşman: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evdeki Düşman: Başlangıç filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:41

Güncelleme: 19.04.2023 - 19:41

Evdeki Düşman: Başlangıç (Orphan: First Kill), yönetmenliğini üstlenen Louis-Julien Petit'in, senaristliğinde Liza Benguigui ve Liza Benguigui'yle birlikte çalıştığı, 2022 yapımlı bir komedi filmidir.

EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, restoran açmak isteyen bir aşçı yardımcısının, bir sığınma evinin mutfağında çalışmaya başlamasıyla birlikte, mutfak tutkusunun göçmen çocukların hayatlarına nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Cathy, restoran açmak isteyen bir aşçı yardımcısıdır. Mali zorluklarla karşılaşan Cathy, genç göçmenler için bir sığınma evinde bir iş bulur. Önce işinden nefret etse de, zamanla mutfak tutkusunun çocukların hayatını değiştirmeye başladığını fark eder.

EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Audrey Lamy

François Cluzet

Chantal Neuwirth

EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Evdeki Düşman: Başlangıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.