Kusursuz Yabancı filmi konusu nedir? Kusursuz Yabancı filmi oyuncuları kimdir?
Kusursuz Yabancı (Perfect Stranger) filmi SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinemaseverler, Kusursuz Yabancı filminin konusu, oyuncuları, nerede ve kaç yılında çekildiğini araştırıyor. Peki, Kusursuz Yabancı filmi konusu nedir? Kusursuz Yabancı filmi nerede çekildi? Kusursuz Yabancı filmi oyuncuları kimdir?
Kusursuz Yabancı (Perfect Stranger) filminin yönetmen koltuğunda James Foley otururken filmin senaryosunu Todd Komarnicki kaleme aldı. Filmseverler, Kusursuz Yabancı filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Kusursuz Yabancı filmi konusu nedir? Kusursuz Yabancı filmi nerede çekildi? Kusursuz Yabancı filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar-
KUSURSUZ YABANCI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sanal ilişkiler, gerilim ve aşk... Bu tehlikeli üçgenin içine kendisini büyük bir gözükaralıkla atan Ro’nun asıl amacı, arkadaşının ölümüne neden olanlardan intikam alabilmektir. Gerçekleri ortaya çıkarabilmek için tek yapması gereken, baş şüpheli olarak gördüğü Harrison Hill’in en yakınına yaklaşmanın bir yolunu bulmaktır.
KUSURSUZ YABANCI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Bruce Willis - Harrison Hill
Halle Berry - Rowena Price
Giovanni Ribisi - Miles Haley
Jason Antoon - Bill Patel
Jane Bradbury - Toni
Jared Burke - Keneth Phelps
Gary Dourdan - Cameron
Tamara Feldman - Bethany
Deirdre Lorenz - Veronica
Nicki Aycox - Grace
Paula Miranda - Mia Hill
KUSURSUZ YABANCI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kusursuz Yabancı (Perfect Stranger) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.
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