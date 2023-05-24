Kusursuz Yabancı filmi konusu nedir? Kusursuz Yabancı filmi oyuncuları kimdir?

Yayınlanma: 24.05.2023 - 11:09

Güncelleme: 24.05.2023 - 11:09

Kusursuz Yabancı (Perfect Stranger) filminin yönetmen koltuğunda James Foley otururken filmin senaryosunu Todd Komarnicki kaleme aldı. Filmseverler, Kusursuz Yabancı filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Kusursuz Yabancı filmi konusu nedir? Kusursuz Yabancı filmi nerede çekildi? Kusursuz Yabancı filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar-

KUSURSUZ YABANCI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sanal ilişkiler, gerilim ve aşk... Bu tehlikeli üçgenin içine kendisini büyük bir gözükaralıkla atan Ro’nun asıl amacı, arkadaşının ölümüne neden olanlardan intikam alabilmektir. Gerçekleri ortaya çıkarabilmek için tek yapması gereken, baş şüpheli olarak gördüğü Harrison Hill’in en yakınına yaklaşmanın bir yolunu bulmaktır.

KUSURSUZ YABANCI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Willis - Harrison Hill

Halle Berry - Rowena Price

Giovanni Ribisi - Miles Haley

Jason Antoon - Bill Patel

Jane Bradbury - Toni

Jared Burke - Keneth Phelps

Gary Dourdan - Cameron

Tamara Feldman - Bethany

Deirdre Lorenz - Veronica

Nicki Aycox - Grace

Paula Miranda - Mia Hill

KUSURSUZ YABANCI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kusursuz Yabancı (Perfect Stranger) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.