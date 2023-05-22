Uçakta İntikam filmi konusu nedir? Uçakta İntikam filmi oyuncuları kimler?
Uçakta İntikam (Air Rage) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Uçakta İntikam (Air Rage) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Uçakta İntikam filmi konusu nedir? Uçakta İntikam filmi oyuncuları kimler?
2001 yılında ABD'de vizyona giren Uçakta İntikam (Air Rage) filminin yönetmen koltuğunda Fred Olen Ray oturuyor. Uçakta İntikam (Air Rage) filminin senaryosunu Sean O'Bannon kaleme aldı. Peki, Uçakta İntikam filmi konusu nedir? Uçakta İntikam filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
UÇAKTA İNTİKAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Albay John Sykes verdiği emirlerden dolayı askeri mahkemede yargılanmaktadır. Oysa ki albay doğru olanı yaptığına inanır. Başsavcı kendisini ömür boyu hapse mahkum edince John adaleti kendisi sağlamaya karar verir ve firar eder.
UÇAKTA İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Rick Cramer
Jack McGee
Mark Humphrey
Glynn Turman
Alex Cord
Chick Vennera
Kimberly Oja
Cyril O'Reilly
Mark Hicks
Richard Anthony Crenna
Mary Elizabeth McGlynn
Alexandra Raines
Shane Conrad
Don Dowe
Gil Gerard
Steve Hytner
Barry Jenner
Ivan Kraljevic
Joe Sagal
Mary Salvador
WC
Ice-T
UÇAKTA İNTİKAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uçakta İntikam (Air Rage) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlenmiştir.
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