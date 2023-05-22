Yayınlanma: 22.05.2023 - 12:11

Güncelleme: 22.05.2023 - 12:11

2001 yılında ABD'de vizyona giren Uçakta İntikam (Air Rage) filminin yönetmen koltuğunda Fred Olen Ray oturuyor. Uçakta İntikam (Air Rage) filminin senaryosunu Sean O'Bannon kaleme aldı. Peki, Uçakta İntikam filmi konusu nedir? Uçakta İntikam filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

UÇAKTA İNTİKAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Albay John Sykes verdiği emirlerden dolayı askeri mahkemede yargılanmaktadır. Oysa ki albay doğru olanı yaptığına inanır. Başsavcı kendisini ömür boyu hapse mahkum edince John adaleti kendisi sağlamaya karar verir ve firar eder.

UÇAKTA İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Rick Cramer

Jack McGee

Mark Humphrey

Glynn Turman

Alex Cord

Chick Vennera

Kimberly Oja

Cyril O'Reilly

Mark Hicks

Richard Anthony Crenna

Mary Elizabeth McGlynn

Alexandra Raines

Shane Conrad

Don Dowe

Gil Gerard

Steve Hytner

Barry Jenner

Ivan Kraljevic

Joe Sagal

Mary Salvador

WC

Ice-T

UÇAKTA İNTİKAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uçakta İntikam (Air Rage) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlenmiştir.