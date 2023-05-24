Kibar Soyguncu filmi konusu nedir? Kibar Soyguncu filmi oyuncuları kimdir?

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:55

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:55

Kibar Soyguncu filminin yönetmen koltuğunda Norman Jewison otururken filmin senaryosunu Alan Trustman kaleme aldı. Filmseverler, Kibar Soyguncu filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Kibar Soyguncu filmi konusu nedir? Kibar Soyguncu filmi nerede çekildi? Kibar Soyguncu filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...

KİBAR SOYGUNCU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç, yakışıklı, başarılı ve zengin bir iş insanı olan Thomas Crown (Steve McQueen) kimliğini saklı tutarak topladığı çete elemanları ile bir banka soygunu planlar. Pürüzsüz olarak sonuçlanan soygundan sonra kendisini hiç görmemiş olan elemanların paylarını ödeyip savan Crown parayı da bir İsviçre bankasına yatırır ve sigorta şirketinin ödeme yapmasını beklemeye başlar. Olayı soruşturan sigorta müfettişi Vicky Anderson'a (Faye Dunaway) kurt dedektif Eddy Malone (Paul Burke) de yardımcı olmaktadır.

KİBAR SOYGUNCU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Steve McQueen - Thomas Crown

Faye Dunaway - Vicki Anderson

Paul Burke - Dedektif teğmen Edward 'Eddy' Malone

Jack Weston - Erwin Weaver

Biff McGuire - Sandy

Addison Powell - Abe

Astrid Heeren - Gwen

Gordon Pinsent - Jamie McDonald

Yaphet Kotto - Carl

Sidney Armus - Arnie

Richard Bull - Booth Guard

Peg Shirley - Honey Weaver

Patrick Horgan - Danny

Carol Corbett - Miss Sullivan

Tom Rosqui - Özel dedektif

Michael Shillo - Swiss Banker

Nora Marlowe - Marcie

Sam Melville - Dave

Ted Gehring - Marvin

Paul Verdier - Asansör görevlisi

KİBAR SOYGUNCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kibar Soyguncu (The Thomas Crown Affair) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.