Kibar Soyguncu filmi konusu nedir? Kibar Soyguncu filmi oyuncuları kimdir?
Kibar Soyguncu filmi SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinemaseverler, Kibar Soyguncu filminin konusu, oyuncuları, nerede ve kaç yılında çekildiğini araştırıyor. Peki, Kibar Soyguncu filmi konusu nedir? Kibar Soyguncu filmi nerede çekildi? Kibar Soyguncu filmi oyuncuları kimdir?
Kibar Soyguncu filminin yönetmen koltuğunda Norman Jewison otururken filmin senaryosunu Alan Trustman kaleme aldı. Filmseverler, Kibar Soyguncu filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Kibar Soyguncu filmi konusu nedir? Kibar Soyguncu filmi nerede çekildi? Kibar Soyguncu filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...
KİBAR SOYGUNCU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Genç, yakışıklı, başarılı ve zengin bir iş insanı olan Thomas Crown (Steve McQueen) kimliğini saklı tutarak topladığı çete elemanları ile bir banka soygunu planlar. Pürüzsüz olarak sonuçlanan soygundan sonra kendisini hiç görmemiş olan elemanların paylarını ödeyip savan Crown parayı da bir İsviçre bankasına yatırır ve sigorta şirketinin ödeme yapmasını beklemeye başlar. Olayı soruşturan sigorta müfettişi Vicky Anderson'a (Faye Dunaway) kurt dedektif Eddy Malone (Paul Burke) de yardımcı olmaktadır.
KİBAR SOYGUNCU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Steve McQueen - Thomas Crown
Faye Dunaway - Vicki Anderson
Paul Burke - Dedektif teğmen Edward 'Eddy' Malone
Jack Weston - Erwin Weaver
Biff McGuire - Sandy
Addison Powell - Abe
Astrid Heeren - Gwen
Gordon Pinsent - Jamie McDonald
Yaphet Kotto - Carl
Sidney Armus - Arnie
Richard Bull - Booth Guard
Peg Shirley - Honey Weaver
Patrick Horgan - Danny
Carol Corbett - Miss Sullivan
Tom Rosqui - Özel dedektif
Michael Shillo - Swiss Banker
Nora Marlowe - Marcie
Sam Melville - Dave
Ted Gehring - Marvin
Paul Verdier - Asansör görevlisi
KİBAR SOYGUNCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kibar Soyguncu (The Thomas Crown Affair) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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