Kutsal Hazine Avcıları filminin konusu nedir? Kutsal Hazine Avcıları filminin oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:57

Güncelleme: 07.07.2023 - 15:57

Kutsal Hazine Avcıları filminin yönetmenliğini Steven Spielberg üstlendi. Senaristliğini ise Philip Kaufman ve Lawrence Kasdan yaptı. Peki, Kutsal Hazine Avcıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

KUTSAL HAZİNE AVCILARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kutsal Hazine Avcıları'nda Amerikan Hükümeti Ark of the Conenant’ı bulması için Arkeolog Dr. Indiana Jones'u görevlendirir. Ark’ta ünlü 10 Emir’in varolduğuna ve kutsal güçler olduğuna inanılmaktadır. Üstelik Hitler’in ajanları da Ark’ın peşindedirler. Jones, eski aşkı Marion’la birlikte Nepal’den Kahire’ye kadar tuzak ve tehlikeyle dolu bir maceraya atılır.

KUTSAL HAZİNE AVCILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Harrison Ford - Indiana Jones

Karen Allen - Marion Ravenwood

Paul Freeman - Dr. René Belloq

Alfred Molina - Satipo

John Rhys-Davies - Sallah

Frank Marshall - Pilot

Ronald Lacey - Major Arnold Toht

Denholm Elliott - Dr. Marcus Brody

Pat Roach - Giant Sherpa, 1st Mechanic

Vic Tablian - Barranca

Wolf Kahler - Colonel Dietrich

Anthony Higgins - Gobler

George Harris - Simon Katanga

William Hootkins - Major Eaton

Don Fellows - Col. Musgrove

Patrick Durkin - Australian Climber

Terry Richards - Arab Swordsman

Fred Sorenson - Jock

Kiran Shah - Abu

Malcolm Weaver - Ratty Nepalese

Tony Vogel - Tall Captain

Tutte Lemkow - Imam

Ted Grossman - Peruvian Porter

Anthony Chinn - Mohan

Ishaq Bux - Omar

Sonny Caldinez - Mean Mongolian

Souad Messaoudi - Fayah

Sean Connery - Profesör Henry Jones

KUTSAL HAZİNE AVCILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Kutsal Hazine Avcıları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlenmiştir.