Kutsal Hazine Avcıları filminin konusu nedir? Kutsal Hazine Avcıları filminin oyuncuları kimler?
Kutsal Hazine Avcıları filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kutsal Hazine Avcıları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kutsal Hazine Avcıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kutsal Hazine Avcıları filmi gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte ayrıntılar...
Kutsal Hazine Avcıları filminin yönetmenliğini Steven Spielberg üstlendi. Senaristliğini ise Philip Kaufman ve Lawrence Kasdan yaptı. Peki, Kutsal Hazine Avcıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
KUTSAL HAZİNE AVCILARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kutsal Hazine Avcıları'nda Amerikan Hükümeti Ark of the Conenant’ı bulması için Arkeolog Dr. Indiana Jones'u görevlendirir. Ark’ta ünlü 10 Emir’in varolduğuna ve kutsal güçler olduğuna inanılmaktadır. Üstelik Hitler’in ajanları da Ark’ın peşindedirler. Jones, eski aşkı Marion’la birlikte Nepal’den Kahire’ye kadar tuzak ve tehlikeyle dolu bir maceraya atılır.
KUTSAL HAZİNE AVCILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Harrison Ford - Indiana Jones
Karen Allen - Marion Ravenwood
Paul Freeman - Dr. René Belloq
Alfred Molina - Satipo
John Rhys-Davies - Sallah
Frank Marshall - Pilot
Ronald Lacey - Major Arnold Toht
Denholm Elliott - Dr. Marcus Brody
Pat Roach - Giant Sherpa, 1st Mechanic
Vic Tablian - Barranca
Wolf Kahler - Colonel Dietrich
Anthony Higgins - Gobler
George Harris - Simon Katanga
William Hootkins - Major Eaton
Don Fellows - Col. Musgrove
Patrick Durkin - Australian Climber
Terry Richards - Arab Swordsman
Fred Sorenson - Jock
Kiran Shah - Abu
Malcolm Weaver - Ratty Nepalese
Tony Vogel - Tall Captain
Tutte Lemkow - Imam
Ted Grossman - Peruvian Porter
Anthony Chinn - Mohan
Ishaq Bux - Omar
Sonny Caldinez - Mean Mongolian
Souad Messaoudi - Fayah
Sean Connery - Profesör Henry Jones
KUTSAL HAZİNE AVCILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Kutsal Hazine Avcıları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- AKP zam oldu yağıyor!
- Sınırda 'zam' yoğunluğu!
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- Erdoğan'a bir yetki daha...
- İktidar ortakları emekli maaş zammını değerlendirdi
- Fenerbahçe'den Milli Takımlar hesabına flaş gönderme!
- 'Refah payı verilecek olsa bile...'
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Bursa'da deprem!