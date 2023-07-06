Ya Çok Seversen dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Ya Çok Seversen dizisi hangi gün, hangi kanalda başlayacak?

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Ya Çok Seversen izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ya Çok Seversen dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Ya Çok Seversen dizisi hangi gün, hangi kanalda başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:03
Ya Çok Seversen dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Ya Çok Seversen dizisi hangi gün, hangi kanalda başlayacak?
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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı Ya Çok Seversen dizisi ile başlıyor.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİNİN OYUNCULARI NELERDİR?

Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebbuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçça, Lara Aslan, Adin Külçe, Arven Yavuz

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Ya Çok Seversen Kanal D'de yayımlanacak ve 20.00'de başlayacak.




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