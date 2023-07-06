Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:29

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:29

Zorlu Operasyon (Extreme Job) filminin yönetmen koltuğunda Lee Byeong-heon otururken filmin senaryosunu Bae Se-young kaleme aldı. 2019 yılında vizyona giren filmin türü komedi ve aksiyondur. Peki, Zorlu Operasyon filmi konusu nedir? Zorlu Operasyon filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ZORLU OPERASYON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Narkotik bölümünde çalışan bir grup polise son görevlerinde başarısız olunca kariyerlerini kurtarmak için bir şans daha verilir. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteyi gizlice izleyeceklerdir. Çetenin hareketlerini izleyebilmek için çetenin merkezinin yakınlarındaki bir tavuk restoranını satın alırlar ve kendilerini tavuk restoranı çalışanı gibi gösterirler. Ancak tavuk restoranı çok başarılı olur ve halk arasında lezzetli yemekleriyle ünlenir.

ZORLU OPERASYON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ryu Seung-ryong - Takım Lideri Go

Lee Hanee - Dedektif Jang

Lee Dong-hwi - Dedektif Young-ho

Jin Seon-kyu - Dedektif Ma

Gong Myung - Dedektif Jae-hoon

ZORLU OPERASYON FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Zorlu Operasyon (Extreme Job) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.