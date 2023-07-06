Zorlu Operasyon filmi konusu nedir? Zorlu Operasyon filmi oyuncuları kimler?
Zorlu Operasyon filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Zorlu Operasyon (Extreme Job) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Zorlu Operasyon filmi konusu nedir? Zorlu Operasyon filmi oyuncuları kimler?
Zorlu Operasyon (Extreme Job) filminin yönetmen koltuğunda Lee Byeong-heon otururken filmin senaryosunu Bae Se-young kaleme aldı. 2019 yılında vizyona giren filmin türü komedi ve aksiyondur. Peki, Zorlu Operasyon filmi konusu nedir? Zorlu Operasyon filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ZORLU OPERASYON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Narkotik bölümünde çalışan bir grup polise son görevlerinde başarısız olunca kariyerlerini kurtarmak için bir şans daha verilir. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteyi gizlice izleyeceklerdir. Çetenin hareketlerini izleyebilmek için çetenin merkezinin yakınlarındaki bir tavuk restoranını satın alırlar ve kendilerini tavuk restoranı çalışanı gibi gösterirler. Ancak tavuk restoranı çok başarılı olur ve halk arasında lezzetli yemekleriyle ünlenir.
ZORLU OPERASYON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ryu Seung-ryong - Takım Lideri Go
Lee Hanee - Dedektif Jang
Lee Dong-hwi - Dedektif Young-ho
Jin Seon-kyu - Dedektif Ma
Gong Myung - Dedektif Jae-hoon
ZORLU OPERASYON FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Zorlu Operasyon (Extreme Job) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- MTV iki katına çıkarıldı!
- Maaşlarda adaletsizlik
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!
- İşte en beğenilen siyasetçiler...
- Tayvan’dan Çin’e 'barış' sinyali
- Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar!