Kutup Yıldızı (Wonderstruck) filminin konusu ne? Kutup Yıldızı filminin oyuncuları kim?

Kutup Yıldızı filminin yönetmen koltuğunda Todd Haynes oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Selznick üstleniyor. Peki, Kutup Yıldızı filminin konusu ne? Kutup Yıldızı filminin oyuncuları kim?

KUTUP YILDIZI FİLMİNİN KONUSU NE?

Brian Selznick’in aynı adlı çocuk romanından uyarlanan filmde, Ben (Oakes Fegley) ve Rose (Millicent Simmonds) gizlice hayatlarının daha farklı olmasını dileyen, iki ayrı çağdan iki farklı çocuktur. Ben, hiç tanımadığı babasının özlemini çekerken, Rose da hayranı olduğu ve yaşamını gazetelerdeki haberlerden kestiği bir kupür albümünde toparladığı bir aktrisi bulma hayali kurmaktadır. Ben’in evinde gizli bir ipucu bulması ve Rose’un onu çok heyecanlandıran bir gazete başlığını okumasıyla, her iki çocuk da hayatlarındaki eksik şeyleri bulmak için büyüleyici bir simetriye sahip olan maceralara atılır.

KUTUP YILDIZI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Julianne Moore

Michelle Williams

Tom Noonan

Marko Caka

Brian Berrebbi

Oakes Fegley

Millicent Simmonds

Raul Torres

KUTUP YILDIZI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kutup Yıldızı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.