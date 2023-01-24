Kutupta Macera filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2014 yılında vizyona giren Kutupta Macera filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kutupta Macera filminin konusu ne? Kutupta Macera filminin oyuncuları kim? Kutupta Macera filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:00
Kutupta Macera filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Kutupta Macera (Operasjon Arktis), yönetmenliğini üstlenen Grethe Bøe-Waal'ın, senaristliğinde Leif Hamre'yle birlikte çalıştığı, 2014 yapımlı bir çocuk filmidir.

KUTUPTA MACERA FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç kardeş çocuk, Spitsbergen adasında bir kış fırtınasında tesadüfen yalnız kalırlar. Hayatta kalmak için dramatik bir mücadeleye başlarlar.

KUTUPTA MACERA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kaisa Gurine Antonsen

Ida Leonora Valestrand Eike

Leonard Valestrand Eike

KUTUPTA MACERA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kutupta Macera filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.


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