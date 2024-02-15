Yayınlanma: 15.02.2024 - 23:05

Güncelleme: 15.02.2024 - 23:48

Netflix'in Berkun Oya imzalı yeni mini dizisi Kuvvetli Bir Alkış için geri sayım başladı. Yapımını Krek Film'in üstlendiği dizinin başrollerinde birbirinden ünlü otuncular rol alıyor. Peki, Kuvvetli Bir Alkış dizisinin konusu ne? Kuvvetli Bir Alkış dizisinin oyuncuları kim? Kuvvetli Bir Alkış dizisi ne zaman başlayacak?

KUVVETLİ BİR ALKIŞ KONUSU NE?

Kuvvetli Bir Alkış dizisi, çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu ele alıyor. Anne, baba ve çocuktan oluşan bir çekirdek ailenin, birbirleriyle çatışmalarını kendine has bir bakış açısıyla seyirciyle buluşturacak. Dizi, ailenin kendi içindeki çatışmaların yanında toplumsal çatışmaları anlatıyor.

KUVVETLİ BİR ALKIŞ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu, Ali C. Ongun, Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Eyüp Mert İlkis, Güneş Sayın, İpek Türktan, Kayra Orta, Menderes Samancılar, Murat Kılıç, Mustafa Karakoyun, Nur Sürer, Özlem Tokaslan, Rezdar Taştan, Serra Arıtürk, Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu ve Zeynep Ocak.

KUVVETLİ BİR ALKIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuvvetli Bir Alkış dizisi, 29 Şubat Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak.