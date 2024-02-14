Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:49

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:49

Zaman Makinesi 1973 filminin yönetmen koltuğuda Aram Gülyüz oturuyor. Filmin senaristliğini Kemal Kenan Ergen üstleniyor. Peki, Zaman Makinesi 1973 filminin konusu ne? Zaman Makinesi 1973 filminin oyuncuları kim?

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİNİN KONUSU NE?

Zaman Makinesi 1973, hayatında hiç çalışmamış lüks içinde yaşayan Tolga'nın günümüzden geçmişe gidişini ve 1973 senesinde başına gelen olayları anlatan, eğlenceli, duygusal, yarı müzikal bir baba oğul hikayesidir.

Babası Ali Rıza'nın vefatı ile tüm servetin annesine bırakılması, Tolga'ya sadece 'Anadol STC 16' marka eski bir otomobilin kalması Tolga'yı kızdırır. Hemen arabaya atlayıp uzaklaşmak isteyen, sinirle ve küstahça içine düştüğü durumu eleştirmeye başlayan Tolga bir anda Anadol ile beraber kendisini gökyüzünde bulur. Araba havalanmış ve bir süre sonra bir plaja iniş yapmıştır. Geldiği bu yerde insanların üzerindeki eski püskü kıyafetler hiç ilgisini çekmemiş ve onu bir an önce araba tamircisi bulmaya yönlendirmiştir. Aracı plajdan alan ve tamirhanesine getiren Kadir Usta, kıyafetleri, konuşma şekli ve tuhaf hareketlerine bakarak Tolga'nın kaçık olduğunu düşünür. Tamir parasını ödeyemeyen Tolga'ya Kadir Usta'nın çırağı olan Çiko acımış ve borç bitene kadar yanlarında çalışmasını teklif etmiştir. Yaşadıklarına anlam veremeyen Tolga, 1973 senesinde olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşar. Tolga, bir gün rastlantı sonucu, Çiko'nun gerçek adınının Ali Rıza olduğunu öğrenir. Tolga, Çiko'nun babası olduğunu anlar ve Çiko'yu da buna inandırmak için uğraşmaya başlar. Ancak Çiko, bir türlü Tolga'ya inanmamaktadır, sonuçta ona göre Tolga biraz delidir. Günümüzde babasıyla yaşayamadığı anları geçmişteki babasıyla yaşamaya başlayan Tolga artık değişmiştir. Tolga babasının çocukluğundan sağlam bir hayat dersi alacaktır.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gürgen Öz - Tolga

Seda Bakan - Yasemin

Can Bartu Aslan - Çiko

Ali Yoğurtçuoğlu - Mehmet

Damla Cangül - Neslihan

Mustafa Uzunyılmaz - Kadir

Esvet Şahin - Tahir

Gülhan Tekin - Nurgül

Ferdi Sancar - Köksal

Ali Riza Tanyeli - Cengiz

Birsu Demir - Kalemiti

Fatih Koyunoğlu - Mustafa

Zihni Göktay - Sakir Dede

Perihan Savaş - Anne Neslihan

Sinan Bengier - Baba Ali Riza

İrfan Kangı - Avukat

Jeyan Mahfi Ayral Tözüm - Yasemin'in Annesi

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zaman Makinesi 1973 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.