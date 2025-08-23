Lara filminin yönetmen koltuğunda Jan Ole Gerster oturuyor. Filmin senaristliğini Blaz Kutin üstleniyor. Peki, Lara filminin konusu ne? Lara filminin oyuncuları kim?

LARA FİLMİNİN KONUSU NE?

O gün Lara’nın 60. yaş günüdür. Aynı akşam oğlu ilk piyano konserini verecektir ancak Lara bu konsere davetli değildir. Eşiyle yıllar önce ayrılan ve yeni emekliye ayrılmış Lara’nın hayatında artık kimse kalmamıştır. Hatta oğlu bile kendisinin baskılarına dayanamayıp anneannesinin evine taşınmıştır. Lara istenilmediğini bilse de, bu özel güne kendisini dahil etmek için her şeyi yapacaktır.

LARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Corinna Harfouch

Tom Schilling

Volkmar Kleinert

Rainer Bock

Edin Hasanovic

Maria Dragus

LARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Lara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.