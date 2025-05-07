Leyla dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 21:42

Güncelleme: 07.05.2025 - 21:42

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümde ne olacak? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Leyla dizisinin yeni bölümü 7 Mayıs Çarşamba NOW ekranlarındaki yerini alacak.

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Civan’ı yaşatmak için Nur ve Mali’ye kendini siper eder. Tufan başta olmak üzere, Yıldız ailesinde herkes 15 yıllık ihanet karşısında şoke olmuştur. Civan’ın kurtuluşunun tek yolu ise Nur ve Mali’nin kanını taşıyan yeni bir kardeştir. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek’in doğum günü kutlaması, tüm umutları yerle bir edecek sürprize gebedir.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla, Nur ve Mali’nin yakalanmasından sonra aşk veya intikam arasında bir tercih yapmak zorundadır. Öte yandan Yıldız ailesi, Nur ve Mali’nin yasak aşkıyla Civan’ın hayatı arasında sıkışmıştır. Nur ise Civan’a donör olacağını öğrendiği Neco’dan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar. Nefesleri kesecek finalde, Civan’ın öğreneceği gerçek tüm dengeleri alt üst edecektir.

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.