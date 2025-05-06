Shogun dizisi 2. sezonuyla geri dönüyor: Hikaye 10 yıl sonrasından devam edecek
Emmy rekoru kıran Shogun dizisi, 2. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni sezonda hikâye, ilk sezon finalinden 10 yıl sonrasında geçecek ve efsanevi karakterler Toranaga ile Blackthorne’un destanı devam edecek.
Emmy Ödülleri'nde tam 18 ödül kazanarak tarihe geçen Shogun dizisi, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Büyük ilgi gören dizinin yeni sezon çekimlerinin Ocak 2026’da Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacağı açıklandı.
Yeni sezonda izleyiciler, ilk sezon finalinin 10 yıl sonrasına götürülecek. Farklı dünyalardan gelen iki karakterin — Lord Yoshii Toranaga ve İngiliz denizci John Blackthorne — epik hikâyesi kaldığı yerden devam edecek.
Başarılı oyuncu Hiroyuki Sanada, bir kez daha Lord Yoshii Toranaga karakterini canlandıracak. Cosmo Jarvis ise John Blackthorne rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.
SHOGUN HAKKINDA
Shogun’un ilk sezonu, 1600 yılında Japonya’da geçiyordu. Yüzyıla yön veren bir iç savaşın eşiğinde, siyasi entrikalar ve ihanetlerle dolu bir dönemde, hayatta kalmaya çalışan Lord Yoshii Toranaga’nın hikayesi anlatılmıştı. Toranaga’nın yolu, Japonya kıyılarına sürüklenen İngiliz denizci John Blackthorne ile kesişmiş ve bu karşılaşma, ikisinin de hayatını sonsuza dek değiştirmişti.
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