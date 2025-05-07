Prens dizisinin yapım şirketi ile Max platformu arasında gala krizi!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:31

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:31

Son yılların fenomen komedi dizilerinden Prensin üçüncü sezonu, 9 Mayıs Cuma günü Max platformunda izleyiciyle buluşacak. Dizi, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzasıyla ekranlara geliyor.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon öncesinde yapılacak gala etkinliği öncesi yapımcı firma MGX Yapım ile yayıncı platform Max arasında davetli sayısı konusunda kriz yaşandı.

DAVET KRİZİ GALAYA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Yarın İstanbul Modern’de gerçekleşecek gala öncesi, Max’in global standartlar uyarınca davetli sayısına sınırlama getirmesi üzerine, MGX Yapım tüm oyuncu ve teknik ekibin galada yer almasını istedi. Ancak bu talep kabul görmeyince, yapım şirketi gala davetine eksik katılım göstermemek adına organizasyona katılmama kararı aldı.

“TÜM EMEKÇİ ARKADAŞLARIMIZI GALADA GÖRMEK İSTERİZ”

Dizinin başrol oyuncularından Giray Altınok ve ekip arkadaşları, yaptıkları açıklamada, “Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” ifadelerini kullanarak, galada yer almayacaklarını duyurdu.

MGX FİLM'DEN OYUNCULARA AÇIKLAMA: “İSTEYEN GALAYA İŞTİRAK EDEBİLİR”

MGX Film’in kurucusu Müşvik Guluzade, oyunculara gönderdiği yazılı açıklamada, “Max ekibiyle Prens 3. sezon gala organizasyonunda kontenjan sayısı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaktayız. Tüm değerli ekip arkadaşlarımızın emek verdiği işin galasına katılamayacak olması bizi çok üzdü. Bu nedenle MGX Film olarak galaya katılmayacağız. Ancak hiçbirinize katılın ya da katılmayın demiyoruz. İsteyen iştirak edebilir. Sadece bizim katılmayacak olduğumuzu size bildirmek istedik” ifadelerine yer verdi.