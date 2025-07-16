Melis Sezen'in başrol olduğu Leyla Hali dizisinin konusu merak ediliyor. Peki, Leyla Hali dizisinin konusu ne? Leyla Hali dizisi oyuncuları kimler? Leyla Hali dizisi ne zaman başlıyor?

LEYLA HALİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin konusu, hayalperest bir genç kız olan Leyla'nın, yetimhanede tanıştığı ve hâlâ "dedikçe" dediği Kumru ile yaşaması ve zamanını mutfakta yemek yaparak geçirmesi etrafında şekilleniyor. Leyla'nın hayali, kendi restoranını açmaktır.

LEYLA HALİ OYUNCU KADROSU

Müge Bayramoğlu, Onur Durmaz, Elçin Afacan, Alican Aytekin ve Abdurrahman Yunusoğlu dizinin kadrosuna katıldı. Dizinin başrolünde Melisa Sezen yer alıyor.

LEYLA HALİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Leyla Hali dizisinin ne zaman başlayacağı sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizi 13 Haziran Cuma günü sete çıktı. Dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi