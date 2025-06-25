Pazar günleri yayınlanmaya başlayan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinin final olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi final mi olacak? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi ne zaman final yapacak?

LEYLA: HAYAT, AŞK, ADALET NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisi geçen haftalarda gün değiştirmiş ve çarşamba gününden pazara alınmıştı. Hilal Saral’ın yönettiği dizi gün değişikliğiyle kalmamış hikâyesi usta aktör Selçuk Yöntem ve ailesinin gelişiyle değişmişti.

Ancak pazar günleri aldığı reyting performansı beklentiyi karşılamayan “Leyla” dizisi için karar çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1 yıllık zaman atlamasının ardından yeni olayların yaşandığı dizi 40. Bölümüyle ekrana veda edecek.