Halit Ergenç ve Funda Eryiğit başrolde: 'Adsız Aşıklar’ dizisinden ilk fragman!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:45

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:45

Netflix, başrollerini Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni dizisi Adsız Aşıkların fragmanını yayınladı.



Başar Başaran’ın senaryosunu yazdığı ve Umur Turagay’ın yönettiği dizi, 16 Ocak 2025’te izleyicilerle buluşacak.

Dizi, aşkın insan üzerindeki etkisini farklı bakış açılarıyla sorguluyor. Hikaye, aşkı insanlığın yakalanabileceği en büyük hastalık olarak gören Cem Taşkın (Halit Ergenç) ile aşkı dünyayı kurtaracak bir şifa olarak kabul eden Hazal Emre’nin (Funda Eryiğit) yollarının kesiştiği Aşk Hastanesinde geçiyor.







Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’e; Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman ve Beril Kayar gibi güçlü isimler eşlik ediyor. Ayrıca dizinin farklı bölümlerinde Teoman, Cansel Elçin, Cemre Ebüzziya, Erdem Şenocak, Erdem Kaynarca, Yetkin Dikinciler, Efe Tunçer ve Sedef Avcı gibi sürpriz konuk oyuncular da yer alıyor.

8 bölümden oluşan ve her bölümüyle farklı bir hikaye sunan Adsız Aşıklar, izleyicilere aşk ve insan doğası üzerine derin bir yolculuk vaat ediyor.