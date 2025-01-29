Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:29

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:29

Sahipsizler dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Sahipsizler’nın başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen ve Doğa Bayram paylaşıyor. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 29 Ocak Çarşamba Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Devran ile evlenmek zorunda kalan Azize, Cemo'yu öfkelendirir ve onu büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Yavuz'un yakalanması ise herkese derin bir nefes aldırır. Kardeşlerinin can güvenliğini sağlamak için büyük bir fedakarlık yapan Azize, Devran'la birlikte onları yetimhaneden almaya gider. Ancak Faruk'la beklenmedik şekilde karşılaşmaları, Devran ile Faruk arasında gerilim yaşanmasına neden olur. Yetimhaneden çıkan çocuklar, ablalarının içinde olduğu yeni durumla şaşkınlığa uğrarlar. Azize'nin zorla evlendirildiğinin farkında olan Faruk'un bu aşktan vazgeçmeye niyeti yoktur. Fakat onları yan yana görmeye tahammül edemeyen Devran, Azize üzerindeki tüm gücünü kullanmaktan geri durmayacaktır.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yavuz ve Hamiyet tarafından Mardin'e götürülen Azize, kan davasını sonlandırmak için Devran ile evlenmeye zorlanır. Azize'yi kurtarmak için harekete geçen Cevdet ve Cemo ise onun peşinden giderek çok tehlikeli bir işe kalkışırlar. Fidan, Samet ve Balım'ın yetimhaneye götürülmeleri, çocuklar için büyük bir yıkım olur. Kardeşlerinden ayrı düşen Zeliha ise Yusuf'la birlikte onları kaçırmak için plan yapar. Fakat ortaya çıkan beklenmedik aksilikler durumu daha da karmaşık hale getirir. Devran ile evlenmek istemeyen Azize başka seçeneğinin olmadığını fark ederken, kardeşlerini kurtarabilmek için aldığı kararla büyük bir fedakarlık yapar.