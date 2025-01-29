Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:32

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:38

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Annem Ankara dizisinin yeni bölümü 29 Ocak Çarşamba Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zuhal, bayisinin yanmasına rağmen boyun eğmek yerine meydan okumayı seçer ve komşularına isyan eder. Zuhal’in tepkisinin yankısı kısa zamanda bütün mahalleye yayılacak ve etkilerini gösterecektir. Çocuklarının tek geçim kaynağı olan bayiyi bir an önce geri almalı ve ayakta kalmalıdır Zuhal. Bu mücadele düşündüğü kadar kolay değildir.

Diğer tarafta Nazan, yattığı koğuşta da rahat durmayacak ve kavgaya karışacaktır. Karıştığı bu kavga sonrasında ceza alması gerekirken, koğuşa geri döner. Arkasında, onu koruyan, kollayan ve cezaevinden kurtulması için arka çıkan biri vardır. Ve bu gizemli adam; Nazan’ı ziyaret edip her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Hatta bununla da kalmayacak, Hasan ve ailesinden de onun adına intikam alacaktır. Soydas'lı Ailesi; omuz omuza mücadele edip düzlüğe çıkacaklarını düşünürken onları daha zor guünler beklemektedir şimdi.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hasan, Nazan’la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan’ı savunur. Hasan’ın bu beklenmedik hamlesinden sonra Zuhal’in tepkisi çok sert olacaktır. Ev sahibiyle yaşanan yanlış anlama sonucu ay başında evsiz kalacak olan Zuhal, yeni bir ev arayışına girer. Aysel kızı Aslı’yla birlikte Vahide’nin yanına yerleşir. Vahide’nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu keşfeder. Suphi Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek ister. Herkes yeni yıl heyecanı yaşarken Hasan ise zor bir sürece girer.