Yedi filminin konusu ne? Yedi filminin oyuncuları kim?

Yedi (Se7en) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yedi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yedi filminin konusu ne? Yedi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 20:27
Yedi filminin konusu ne? Yedi filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Yedi filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Kevin Walker üstleniyor. Peki, Yedi filminin konusu ne? Yedi filminin oyuncuları kim? 

YEDİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Cinayet masasından iki dedektif bir seri katilin peşine düşer. Bu katil, cinayetleri dünyayı yedi ölümcül günahtan temizlemek için işlemektedir. Bu günahları işleyenlerden bir liste yapan katil, kendini tanrının görevlisi sayar ve kurbanlarını acımasızca öldürür.

YEDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt - Detektif David Mills

Morgan Freeman - Detektif Lt. William Somerset

Kevin Spacey - John Doe

Gwyneth Paltrow - Tracy Mills

R. Lee Ermey - Polis

Andrew Kevin Walker - Andy Walker

YEDİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yedi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.


seven haberleri se7en haberleri konusu nedir? haberleri

İlgili Haberler

Kızıl Elma filminin konusu ne? Kızıl Elma filminin oyuncuları kim?

Kızıl Elma filminin konusu ne? Kızıl Elma filminin oyuncuları kim?
Kabus Evi filminin konusu ne? Kabus Evi filminin oyuncuları kim?

Kabus Evi filminin konusu ne? Kabus Evi filminin oyuncuları kim?
Uçan Balık Boğulmaz filminin konusu ne? Uçan Balık Boğulmaz filminin oyuncuları kim?

Uçan Balık Boğulmaz filminin konusu ne? Uçan Balık Boğulmaz filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler