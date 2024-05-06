Yedi filminin konusu ne? Yedi filminin oyuncuları kim?
Yedi (Se7en) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yedi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yedi filminin konusu ne? Yedi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yedi filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Kevin Walker üstleniyor. Peki, Yedi filminin konusu ne? Yedi filminin oyuncuları kim?
YEDİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Cinayet masasından iki dedektif bir seri katilin peşine düşer. Bu katil, cinayetleri dünyayı yedi ölümcül günahtan temizlemek için işlemektedir. Bu günahları işleyenlerden bir liste yapan katil, kendini tanrının görevlisi sayar ve kurbanlarını acımasızca öldürür.
YEDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brad Pitt - Detektif David Mills
Morgan Freeman - Detektif Lt. William Somerset
Kevin Spacey - John Doe
Gwyneth Paltrow - Tracy Mills
R. Lee Ermey - Polis
Andrew Kevin Walker - Andy Walker
YEDİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yedi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.
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