Yayınlanma: 06.05.2024 - 20:27

Güncelleme: 06.05.2024 - 20:27

Yedi filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Kevin Walker üstleniyor. Peki, Yedi filminin konusu ne? Yedi filminin oyuncuları kim?

YEDİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Cinayet masasından iki dedektif bir seri katilin peşine düşer. Bu katil, cinayetleri dünyayı yedi ölümcül günahtan temizlemek için işlemektedir. Bu günahları işleyenlerden bir liste yapan katil, kendini tanrının görevlisi sayar ve kurbanlarını acımasızca öldürür.

YEDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt - Detektif David Mills

Morgan Freeman - Detektif Lt. William Somerset

Kevin Spacey - John Doe

Gwyneth Paltrow - Tracy Mills

R. Lee Ermey - Polis

Andrew Kevin Walker - Andy Walker

YEDİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yedi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.