Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:57

Güncelleme: 04.05.2024 - 18:57

San Andreas Fayı filminin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor. Filmin senaristliğini Allan Loeb ve Andre Fabrizio üstleniyor. Peki, San Andreas Fayı filminin konusu ne? San Andreas Fayı filminin oyuncuları kim?

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Kaliforniya'da yaşanan deprem felaketinden sonra, helikopter pilotu olan Ray (Dwayne Johnson) ve eski eşi Emma'nın (Carla Gugino) kızları Blake'i (Alexandra Daddario) kurtarmak için Los Angeles'tan ayrılıp San Francisco'ya gitmeye çalıştığı sırada yaşayacağı olayları konu alıyor.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Alexandra Daddario

Carla Gugino

Colton Haynes

Ioan Gruffudd

Paul Giamatti

Will Yun Lee

Kylie Minogue

Hugo Johnstone-Burt

Vanessa Ross

Matt Gerald

Morgan Griffin

Todd Williams

Archie Panjabi

Art Parkinson

Marissa Neitling

Alec Utgoff

Breanne Hill

Laurence Coy

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

San Andreas Fayı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.