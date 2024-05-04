San Andreas Fayı filminin konusu ne? San Andreas Fayı filminin oyuncuları kim?
San Andreas Fayı (San Andreas) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. San Andreas Fayı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, San Andreas Fayı filminin konusu ne? San Andreas Fayı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
San Andreas Fayı filminin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor. Filmin senaristliğini Allan Loeb ve Andre Fabrizio üstleniyor. Peki, San Andreas Fayı filminin konusu ne? San Andreas Fayı filminin oyuncuları kim?
SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Kaliforniya'da yaşanan deprem felaketinden sonra, helikopter pilotu olan Ray (Dwayne Johnson) ve eski eşi Emma'nın (Carla Gugino) kızları Blake'i (Alexandra Daddario) kurtarmak için Los Angeles'tan ayrılıp San Francisco'ya gitmeye çalıştığı sırada yaşayacağı olayları konu alıyor.
SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dwayne Johnson
Alexandra Daddario
Carla Gugino
Colton Haynes
Ioan Gruffudd
Paul Giamatti
Will Yun Lee
Kylie Minogue
Hugo Johnstone-Burt
Vanessa Ross
Matt Gerald
Morgan Griffin
Todd Williams
Archie Panjabi
Art Parkinson
Marissa Neitling
Alec Utgoff
Breanne Hill
Laurence Coy
SAN ANDREAS FAYI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
San Andreas Fayı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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