Liseli Polisler 2 filminin yönetmen koltuğunda Phil Lord, Christopher Miller oturuyor. Peki, Liseli Polisler 2 filminin konusu ne? Liseli Polisler 2 filminin oyuncuları kim?

LİSELİ POLİSLER 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Çıraklık dönemlerini liseye geri dönüp, uyuşturucu satıcılarını yakalayarak atlatan Schmidt ve Jenko'nun yeni misyonu bir üniversiteye kayıt olup, yeni tür bir uyuşturucu dağıtımını engellemek ve bunun sorumlularını bulup adalete teslim etmektir. Ancak tabii ki bu ikilinin işi hiçbir zaman kolay olmamıştır, yine karmaşık ve komik olaylar onları bulur.

LİSELİ POLİSLER 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jonah Hill

Channing Tatum

Peter Stormare

Nick Offerman

Bill Hader

Dave Franco

Queen Latifah

Jillian Bell

Steven Williams

LİSELİ POLİSLER 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Liseli Polisler 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.