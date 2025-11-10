Liseli Polisler filminin yönetmen koltuğunda Christopher Miller, Phil Lord oturuyor. Peki, Liseli Polisler filminin konusu ne? Liseli Polisler filminin oyuncuları kim?

LİSELİ POLİSLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Schmidt, ve Jenko, lisedeyken düşman olan ama Polis Akademisi'nde zoraki arkadaşlık kuran iki gençtir. Devriye gezen polisler içinde en iyileri olmayabilirler, ama emniyet müdürlüğünün Yüzbaşı Dickson yönetimindeki gizli Jump Street birimine katıldıklarında bunu tersine çevirme ihtimalleri doğar. Silahlarını ve rozetlerini bırakıp, yerine birer sırt çantası alarak, genç görünümlerini gizli görev için kullanırlar. Sorun şudur ki, günümüz ergenleri birkaç yıl önce onların olduğundan çok farklıdır. Ayrıca, Schmidt ve Jenko, cinsellikten uyuşturucuya, bir ergen hakkında bildikleri her şeyin tamamen yanlış olduğunu keşfederler. Daha da önemlisi, her ikisi de kendi ergenliklerinde üstünde durmadıkları tüm ergenlik sorunlarıyla hâlen boğuştuklarını görürler; ve her ikisinin de ergenliğe özgü korku ve endişelerle, arkalarında bıraktıklarını sandıkları tüm ergenlik sorunlarıyla yeniden yüzleşmesi gerekecektir.

LİSELİ POLİSLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Channing Tatum

Dakota Johnson

Brie Larson

Nick Offerman

Dave Franco

Jake Johnson

Skylar Astin

Ellie Kemper

LİSELİ POLİSLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Liseli Polisler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.