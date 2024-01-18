Lohusa filminin konusu nedir? Lohusa filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:47

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:47

Komedi türünde olan Lohusa filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var araştırılıyor. Peki, Lohusa filminin konusu nedir? Lohusua filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi ne zaman vizyona girecek?

LOHUSA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Kıvanç Baruönü ve başrol oyuncusu Gupse Özay 'Lohusa' filmiyle ilgili, yeni anne ve baba olanlar için ayna görevi görecek bir yapım olduğunu söyledi. Filmin ayrıca geçmişte anne ve baba olanlara nostalji yaşatacağı belirtildi.

LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay

Onur Gürçay

Hazal Türesan

Esra Ruşan

Elif Nur Kerkük

Cİhan Albayrak

Alper Baytekin

LOHUSA FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lohusa filmi 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek.

LOHUSALIK NEDİR?

Hamilelik boyunca değişen ve doğum için hazırlanan anne vücudu, doğumdan sonra lohusalık adı verilen sürece girer. Vücut bu süreç içerisinde hamilelikten önceki haline dönmeye çalışır.

Genellikle doğumdan sonraki ilk altı haftalık süreçtir. Annenin vücudu bu dönemde doğum etkilerini atlatırken, hassasiyet, ağrı, duygusal geçişler gibi çeşitli problemler yaşayabilir.