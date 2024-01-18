Gupse Özay, Barış Arduç'la film setinde başlayan aşklarını anlattı

Gupse Özay, "Lohusa" filmi ile kendi hamilelik ve doğum sürecini konu alan projesiyle gündeme gelirken, katıldığı Talk Show programında eşi Barış Arduç ile olan aşk hikayesini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:41
Gupse Özay, Barış Arduç'la film setinde başlayan aşklarını anlattı
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Berfu Yenenler ile Talk Show programına konuk olan Gupse Özay samimi açıklamalarda bulundu. Barış Arduç ile film setinde tanıştıktan sonra nasıl aşık olduklarını anlatan Özay, "Bir komedi filminde beraber oynadığımız için komikliğe de elverişli bir setimiz vardı. Evet Barış çok yakışıklı bir erkek ama orada bizi birbirimize çeken çok eğlenmekti. Bir şey var ya, mizah. Sen çok komiksindir, adam çok komiktir. Ama başka bir komedi yapıyorsunuzdur ikiniz. Gülmezsiniz, anlamazsınız falan. Çok kötüdür ya o. Bizim çok denkti mizah bakışımız ve gülüşümüz. O yüzden o çok güzel köpürdü" ifadelerini kullandı.

Gupse Özay'ın doğum yaptığı ana ait olduğu ileri sürülerek paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu, fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özay, "Gerçek değil. Çok komik ya. Beni diziden almışlar. Barış'ı Instagram profilinden almışlar. Çocuk kim bilmiyorum. Çok da tatlı. Ben bir de pür makyaj girmişim doğuma. Normalde makyajın m'sini bilmem. Nasıl uğraşmışlar" diye konuştu.


Gupse Özay Barış Arduç Berfu Yenenler

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